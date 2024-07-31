Китайский пловец Пань Чжаньлэ установил мировой рекорд на дистанции 100 метров кролем. Об этом сообщил ТАСС.
Спортсмен выиграл золото на 100-метровке вольным стилем. Он проплыл дистанцию за 46,40 секунды и побил свой же рекорд, установленный в феврале 2024 года на чемпионате мира в Дохе.
Серебряную медаль завоевал олимпийский чемпион из Австралии Кайл Чалмерс. Бронзовым призером стал румынский пловец Давид Попович. Ранее он же победил на дистанции 200 метров вольным стилем.
Чалмерса и Поповича разделила всего одна сотая секунды. Австралиец показал время 47,48 секнуды, а румын — 47,49. Еще в одной сотой секунды от пьедестала остался венгерский спортсмен Нандор Немет, он стал четвертым.
В олимпийском бассейне в Париже установили еще один рекорд: французский пловец Леон Маршан выиграл два золота за один день на 200 метрах баттерфляем и брассом. Он стал трехкратным олимпийским чемпионом.
Среди женщин победным день оказался для американки Кэти Ледеки и шведки Сары Шестрем. Они выиграли золотые медали на дистанциях 1500 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем соответственно.