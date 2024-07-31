В Венесуэле задержали более 1000 участников беспорядков

В Венесуэле задержали 1062 человек за участие в беспорядках. Об этом сообщил El Mundo со ссылкой на генпрокурора страны Тарека Уильяма Сааба.
По словам Сааба, признанные виновными люди «будут лишены свободы на многие годы». Он пообещал не допустить эскалации ситуации, которая «ведет к зарождению гражданской войны».
Сааб сообщил, что в ходе протестов пострадали 77 правоохранителей. Кроме того, митингующие снесли три статуи Уго Чавеса — бывшего президента Венесуэлы.
Протесты в стране начались после президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы городов.
Правительства девяти латиноамериканских стран — Аргентины, Эквадора, Панамы, Коста-Рики, Гватемалы, Перу, Парагвая, Уругвая и Доминиканской Республики — призвали пересмотреть итоги выборов. Они предложили привлечь независимых наблюдателей.