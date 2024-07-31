Жительницу Новой Зеландии, закормившую своего пса до смерти, приговорили к двум месяцам тюрьмы

Суд в новозеландском Окленде приговорил к двум месяцам тюрьмы местную жительницу, которая закормила своего пса до смерти. Об этом говорится местного Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).
Собака Нугги попала к зоозащитникам в октябре 2021 года, после того как полицейские провели обыск у ее хозяйки. Вместе с Нугги у женщины изъяли и других ее собак, которых направили в приют для животных.
Сотрудники SPCA были шокированы состоянием Нугги. Питомец весил 53,7 килограмма и ему пришлось трижды сделать передышку, чтобы преодолеть 10 метров. Собака была настолько толстой, что ветеринар не смог расслышать ее сердцебиение стетоскопом через жир. Кроме того, у Нугги был конъюнктивит, кожные наросты и слишком длинные когти.
«Нугги был одним из самых толстых животных, с которыми мы когда‑либо сталкивались. Он был настолько огромным, что едва мог ходить», — отметил директор SPCA Тодд Вествуд. Ветеринары пришли к выводу, что из‑за избыточного веса Нугги страдает от стресса и сильного продолжительного дискомфорта.
Бывшая хозяйка сказала, что кормила пса 8-10 кусочками курицы ежедневно и дополнительно давала ему собачьи галеты. По словам женщины, она выгуливала питомца и проводила с ним время во дворе.
Нугги провел в SPCA два месяца, где потерял 8,9 килограммов, но несмотря на это скончался из‑за острого кровотечения в печени. Вскрытие выявило у собаки ранее не диагностированные недуги, включая заболевание печени и болезнь Кушинга.
Его хозяйку кроме двухмесячного ареста приговорили к штрафу в 1,2 тыс. долларов и запретили ей в течение года владеть собаками.