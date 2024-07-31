Николас Мадуро вызвал Илона Маска на бой. Бизнесмен согласился

Николас Мадуро, правящий в Венесуэле последние 11 лет, в понедельник вызвал Илона Маска на бой. Причиной послужили слова миллиардера, который назвал недавние президентские выборы в стране «пародией» и мошенничеством.
«Мадуро, уходи! Венесуэльцы решили положить конец коммунистической диктатуре Николаса Мадуро. Данные говорят о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, когда вы признаете поражение после многих лет социализма, нищеты, упадка и смерти», — написал Маск в одном из постов в X.
В ответ Мадуро в эфире национального телевидения вызвал предпринимателя на бой. «Социальные сети создают виртуальную реальность, а кто контролирует виртуальную реальность? Наш новый заклятый враг, знаменитый Илон Маск», — начал он свою речь.
«Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов. Я тебя не боюсь, Илон Маск. Давай сражаться, где хочешь», — заявил Мадуро. Затем он сказал, что миллиардер якобы хочет приехать со своими ракетами и армией и вторгнуться в Венесуэлу.
Выборы президента в Венесуэле прошли 28 июля. Национальный избирательный совет заявил, что с результатом 51,2% побелил Николас Мадуро, а представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 44%. Согласно экзит-полам американской компании Edison Research, Гонсалес выиграл с перевесом в более чем 30 процентных пунктов.
Венесуэльская оппозиция и ряд соседних стран не признали итоги выборов. В стране начались массовые протесты и беспорядки.