Николас Мадуро вызвал Илона Маска на бой. Бизнесмен согласился

«Хочешь драться? Давай сделаем это. Илон Маск, я готов. Я тебя не боюсь, Илон Маск. Давай сражаться, где хочешь», — заявил Мадуро. Затем он сказал, что миллиардер якобы хочет приехать со своими ракетами и армией и вторгнуться в Венесуэлу.