Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности

Египетская фехтовальщица Нада Хафез выступила на Олимпийских играх, будучи на седьмом месяце беременности. Об этом она рассказала в соцсетях.
26-летняя спортсменка написала: «То, что казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя». Девушка отметила, что рада участию в турнире и горда им, поскольку сумела выйти в 1/8 финала.
Хафез призналась, что ей и ее малышу пришлось пережить «немало испытаний — как физических, так и эмоциональных». «Но того стоило», — заключила фехтовальщица.
Она отметила, что успешного выступления на Играх ей помогли добиться доверие мужа и семьи. Для Хафез Олимпиада в Париже стала уже третьей в карьере. Предыдущие выступления были менее удачными: спортсменка проигрывала в первом же поединке.