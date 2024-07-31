Египетская фехтовальщица выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности

Сегодня в 21:07
Фото: Al Bello / Getty Images

Египетская фехтовальщица Нада Хафез выступила на Олимпийских играх, будучи на седьмом месяце беременности. Об этом она рассказала в соцсетях.

26-летняя спортсменка написала: «То, что казалось двумя участниками на помосте, на самом деле было тремя». Девушка отметила, что рада участию в турнире и горда им, поскольку сумела выйти в 1/8 финала.

Хафез призналась, что ей и ее малышу пришлось пережить «немало испытаний — как физических, так и эмоциональных». «Но того стоило», — заключила фехтовальщица.

Она отметила, что успешного выступления на Играх ей помогли добиться доверие мужа и семьи. Для Хафез Олимпиада в Париже стала уже третьей в карьере. Предыдущие выступления были менее удачными: спортсменка проигрывала в первом же поединке.

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