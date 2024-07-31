Netflix представил трейлер аниме во вселенной «Терминатора»

Сегодня в 20:53
Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix появился полноценный трейлер аниме «Терминатор Зеро». Восьмисерийный сериал выйдет на стриминговом сервисе 29 августа (во вселенной «Терминатора» именно в этот день 1997 года «Скайнет» начала ядерную войну).

Над проектом работают студии Skydance и Production I.G. («Призрак в доспехах»). Режиссером выступает Масаси Кудо («Блич: Тысячелетняя кровавая война»), за сценарий отвечает Маттсон Томлин, работавший над вторым «Бэтменом » и «Проектом Power». Он же назначен шоураннером проекта.

Действие аниме начинается в альтернативном 2022 году, где уже более 20 лет идет ожесточенная война между немногими выжившими людьми и армией машин. Боец сопротивления Эйко отправляется в 1997 год, чтобы защитить ученого Малкольма Ли, который разрабатывает продвинутый искусственный интеллект «Кокоро» — конкурента злобной «Скайнет». За Малкольмом охотится безжалостная машина-убийца в облике человека.

В озвучке «Терминатора Зеро» участвуют Росарио Доусон, Энн Дауд, Андре Холланд и Соноя Мидзуно.

Подробности по теме
Вышел трейлер игры по вселенной «Терминатора»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами