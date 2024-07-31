Netflix представил трейлер аниме во вселенной «Терминатора»

Действие аниме начинается в альтернативном 2022 году, где уже более 20 лет идет ожесточенная война между немногими выжившими людьми и армией машин. Боец сопротивления Эйко отправляется в 1997 год, чтобы защитить ученого Малкольма Ли, который разрабатывает продвинутый искусственный интеллект «Кокоро» — конкурента злобной «Скайнет». За Малкольмом охотится безжалостная машина-убийца в облике человека.