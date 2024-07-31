Участница скандальной сцены на открытии Олимпиады в Париже обратилась в полицию из‑за угроз

Бутч подчеркнула, что «не боится тех, кто скрывается за экраном или псевдонимом, чтобы распространять свою ненависть и фрустрацию». «Я всегда продвигала любовь и инклюзивность — для меня это то, что спасет мир, даже когда он разваливается», — добавила диджей.