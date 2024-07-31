Участница скандальной сцены на открытии Олимпиады в Париже обратилась в полицию из‑за угроз

Сегодня в 20:30
Фото: barbarabutch

Французский диджей Барбара Бутч, участвовавшая в скандальной дрэг-сцене на открытии Олимпийских игр в Париже, обратилась в полицию из‑за кибертравли, угроз и клеветы. Об этом написал Euronews.

Артистка заявила, что получает «все более и более экстремальные» сообщения в соцсетях, в которых ее грозятся убить, пытать и насиловать. Недоброжелатели шлют девушке антисемитские, гомофобные, сексистские и фэтфобные оскорбления.

Барбара отметила, что поначалу не хотела комментировать происходящее и ждала, пока «хейтеры успокоятся». Однако ситуация, по мнению диджея, ухудшается. Люди, как отметила Бутч, пытаются «запугать ее».

«Всю мою жизнь я отказывалась быть жертвой: я не буду молчать», — заявила артистка, добавив, что надеется привлечь к ответственности людей, которые преследовали ее в сети вне зависимости от того, французы они или иностранцы.

Бутч подчеркнула, что «не боится тех, кто скрывается за экраном или псевдонимом, чтобы распространять свою ненависть и фрустрацию». «Я всегда продвигала любовь и инклюзивность — для меня это то, что спасет мир, даже когда он разваливается», — добавила диджей.

Барбара сказала, что гордится участием в церемонии открытия Олимпиады. Ранее христиане раскритиковали дрэг-шоу, увидев в нем пародию на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Организаторы олимпийской церемони заявили, что не вдохновлялись полотном, но извинились за задетые чувства зрителей. Искусствоведы же заявили, что в основу дрэг-сцены могла лечь другая живописная работа, не связанная с Христом.

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