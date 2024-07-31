В Китае сотрудники банка 22 дня склеивали банкноты, изрезанные женщиной в депрессии

Разорванные купюры китаянка по фамилии Чжан принесла в июне в Промышленно-коммерческий банк Китая. По ее словам, деньги были изрезаны на мелкие кусочки еще пять лет назад ее невесткой, которая страдала от тяжелой формы депрессии.