В Китае сотрудники банка 22 дня склеивали банкноты, изрезанные женщиной в депрессии

Сегодня в 19:55
Фото: Baidu

Сотрудники китайского банка потратили 22 дня, чтобы склеить банкноты, изрезанные женщиной в депрессии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Разорванные купюры китаянка по фамилии Чжан принесла в июне в Промышленно-коммерческий банк Китая. По ее словам, деньги были изрезаны на мелкие кусочки еще пять лет назад ее невесткой, которая страдала от тяжелой формы депрессии.

Недавно эта девушка умерла, и семье срочно потребовались деньги. Муж покойной живет с четырьмя детьми в горной деревне в провинции Сычуань. Когда Чжан приехала к своему брату в деревню, он попросил ее попробовать сдать изрезанные купюры в банк.

Хоть китайские правила и предписывают банкам бесплатно обменивать неполные или испачканные банкноты, множество кредитных организаций отказали Чжан в этой просьбе. Представители банков говорили, что собрать фрагменты воедино будет для них слишком сложно.

Когда же женщина обратилась в Промышленно-коммерческий банк, там ей сразу пошли навстречу. На восстановление банкнот организация выделила четырех сотрудников. В течение 22 дней они склеивали более 100 тыс. фрагментов (некоторые меньше ногтя) от трех разных видов банкнот. В своей работе они использовали лупы.

В конце концов сотрудникам удалось восстановить купюры на общую сумму в 32 тыс. юаней (около 377 тыс. рублей).

В благодарность Чжан заказала для банка шелковый баннер со словами: «Обращайте внимание на трудности людей, решайте проблемы и согревайте сердца».

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