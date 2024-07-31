В Китае сотрудники банка 22 дня склеивали банкноты, изрезанные женщиной в депрессии

Сотрудники китайского банка потратили 22 дня, чтобы склеить банкноты, изрезанные женщиной в депрессии. Об этом сообщает South China Morning Post.
Разорванные купюры китаянка по фамилии Чжан принесла в июне в Промышленно-коммерческий банк Китая. По ее словам, деньги были изрезаны на мелкие кусочки еще пять лет назад ее невесткой, которая страдала от тяжелой формы депрессии.
Недавно эта девушка умерла, и семье срочно потребовались деньги. Муж покойной живет с четырьмя детьми в горной деревне в провинции Сычуань. Когда Чжан приехала к своему брату в деревню, он попросил ее попробовать сдать изрезанные купюры в банк.
Хоть китайские правила и предписывают банкам бесплатно обменивать неполные или испачканные банкноты, множество кредитных организаций отказали Чжан в этой просьбе. Представители банков говорили, что собрать фрагменты воедино будет для них слишком сложно.
Когда же женщина обратилась в Промышленно-коммерческий банк, там ей сразу пошли навстречу. На восстановление банкнот организация выделила четырех сотрудников. В течение 22 дней они склеивали более 100 тыс. фрагментов (некоторые меньше ногтя) от трех разных видов банкнот. В своей работе они использовали лупы.
В конце концов сотрудникам удалось восстановить купюры на общую сумму в 32 тыс. юаней (около 377 тыс. рублей).
В благодарность Чжан заказала для банка шелковый баннер со словами: «Обращайте внимание на трудности людей, решайте проблемы и согревайте сердца».