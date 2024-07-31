В Калифорнии девушке диагностировали около 100 видов аллергии. Она может есть лишь 13 продуктов

На встречи с друзьями и семейные вечера Дженна приносит еду с собой, поскольку не может есть приготовленные для гостей угощения. «Я чувствую себя обделенной — и не могу получать такой же опыт в повседневной жизни, как другие люди. Я не могу быть спонтанной», — посетовала она.