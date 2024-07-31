В Калифорнии девушке диагностировали около 100 видов аллергии. Она может есть лишь 13 продуктов

В Калифорнии 21-летней Дженне Гестетнер приходится жить примерно со 100 видами аллергии из‑за редкого заболевания — системного мастоцитоза, известного также как системная болезнь тучных клеток (MCAS). Об этом написали Fox News и Daily Mirror.
Из‑за аллергических реакций девушка питается только 13 продуктами. Ранее список разрешенных Гестетнер продуктов был еще меньше, но после успешной терапии в рацион американки добавили финики, виноград, малину и груши.
«Это потрясающе, что я могу теперь есть некоторые фрукты, всего четыре дополнительных вида еды — и это так сильно изменило мою жизнь», — рассказала Дженна.
Калифорнийка объяснила, что в ее рационе прежде было не слишком много сахара. Кроме того, девушке были недоступны перекусы. Чтобы съесть что‑нибудь, ей требовалось готовить еду на кухне.
«Теперь я могу действительно купить снек, когда я вне дома. Это восхитительно», — поделилась Гестетнер.
Дженне приходилось ограничивать себя с тех пор, как она была ребенком. Лечение не приносило результатов, поэтому Гестетнер ела только индейку, белую рыбу, огурцы, зеленые бобы, кабачки, лаймы, семена чиа, оливковое масло и пищевые добавки, содержащие глюкозу.
Если девушка употребляла что‑то другое, она сталкивалась с сильными болями, тошнотой, слабостью, головокружением, сыпью и сложностями с дыханием. Дженна призналась, что жизнь с MCAS непроста морально и связана со множеством ограничений, причем не только пищевых.
«В этом много непредсказуемости, что серьезно сказывается на моем психическом состоянии. Очень сложно путешествовать, поскольку требуется гораздо больше времени на отдых. Я не могу просто так куда‑то поехать и к тому же часто устаю», — рассказала американка.
На встречи с друзьями и семейные вечера Дженна приносит еду с собой, поскольку не может есть приготовленные для гостей угощения. «Я чувствую себя обделенной — и не могу получать такой же опыт в повседневной жизни, как другие люди. Я не могу быть спонтанной», — посетовала она.
Гестетнер старается находить плюсы в своем диагнозе. По ее словам, она экономит время на еженедельных покупках. «Я могу сделать это примерно за три минуты, это вообще-то удобно», — отметила девушка.