В Кыргызстане запретили вебкам-студии

Президент Кыргызской Республики Садыр Жарапов подписал закон, который запрещает в стране деятельность вебкам-студий. Об этом говорится на сайте главы государства.
Согласно закону, за «организацию и содействие проституции и разврату» через интернет с помощью вебкам-студий грозят штрафы до 200 тыс. сомов (примерно 205 тыс. рублей) или тюремные сроки до трех лет.
Если нарушение совершено группой лиц, сроки увеличиваются до пяти лет с конфискацией имущества, если в составе организованной преступной группы — до семи лет с конфискацией имущества.
При участии детей в вебкам-индустрии нарушителей ждет лишение свободы на сроки до 15 лет с конфискацией имущества. Моделям, участвующим в вебкаме, положены штрафы до 10 тыс. сомов (10,2 тыс. рублей).
Инициаторы закона заявили, что работа вебкам-студий в Кыргызстане принимает широкий размах. При этом в основном в индустрии участвуют молодые девушки, которые ищут легкого заработка. Кыргызские депутаты считают, что работа в вебкаме может противоречить основным правам человека или нарушать личные свободы.