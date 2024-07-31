В Кыргызстане запретили вебкам-студии

Инициаторы закона заявили, что работа вебкам-студий в Кыргызстане принимает широкий размах. При этом в основном в индустрии участвуют молодые девушки, которые ищут легкого заработка. Кыргызские депутаты считают, что работа в вебкаме может противоречить основным правам человека или нарушать личные свободы.