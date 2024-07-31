В Сочи пингвин сбежал из зоопарка и поселился в Черном море

Сегодня в 18:10
Фото: Jay Ruzesky/Unsplash

В Сочи пингвин сбежал из частного зоопарка и поселился в Черном море. Об этом сообщил портал Sochi1.ru.

Птицу заметили в морской воде. Судя по появившимся в сети кадрам, пингвин чувствует себя хорошо и вполне доволен своей новой жизнью. К берегу он старается не подплывать.

Профессор Анатолий Кудахтин, главный научный сотрудник Кавказского заповедника, отметил, что Черное море подходит для жизни пингвинов. Птицы хорошо приспосабливаются к разному климату, к тому же в акватории много рыбы.

«В море пингвину не жарко. В ЮАР я видел, как пингвины гуляют по городу. Они могут кочевать по морю и жить там долго, иногда выходить на берег», — пояснил специалист.

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