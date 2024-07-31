РКН отказался разблокировать сайт с фанфиками «Фикбук»

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки сайта с фанфиками «Фикбук», поскольку, по мнению ведомства, на нем до сих пор есть запрещенная информация. Об этом в пресс-службе РКН сообщили агентству ТАСС.
12 июля Роскомнадзор заблокировал «Фикбук», усмотрев там материалы с «ЛГБТ-пропагандой»*. В ведомстве говорили, что неоднократно требовали от сайта удалять «запрещенную информацию», но эти материалы просто переносили на другие страницы.
Накануне «Фикбук» заявил, что выполнил все требования Роскомнадзора и заблокировал для пользователей из России контент с ЛГБТ-персонажами. «На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН. К сожалению, время проверки зависит не от нас, и это может занять какое‑то время», — сообщили администраторы сайта.
На «Фикбуке» публикуют фанатские произведения, включая рассказы и стихи по мотивам книг, кино, сериалов и анимационных картин. Сайт — крупнейшая русскоязычная площадка не только для фанфиков, но и для оригинальных историй и литературоведческих статей.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.