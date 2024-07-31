РКН отказался разблокировать сайт с фанфиками «Фикбук»

Накануне «Фикбук» заявил, что выполнил все требования Роскомнадзора и заблокировал для пользователей из России контент с ЛГБТ-персонажами. «На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН. К сожалению, время проверки зависит не от нас, и это может занять какое‑то время», — сообщили администраторы сайта.