«Горизонты: Часть 2» покажут на Венецианском кинофестивале

Первый фильм, продолжительность которого составляет 3 часа, собрал в домашнем прокате всего 11 млн долларов за первый уик-энд. Во второй уик-энд лента заработала 5,4 млн долларов, а его общие сборы за 10 дней составили 22 млн. За рубежом картина заработала менее 3 млн долларов.