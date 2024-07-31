«Горизонты: Часть 2» покажут на Венецианском кинофестивале

Показ пройдет в последний день фестиваля 7 сентября. Первую часть «Горизонтов» показывали в Каннах.
Ранее New Line Cinema перенесла на неопределенный срок премьеру второй части из‑за кассового провала «Горизонтов: Часть 1». New Line Cinema и компания Костнера Territory Pictures решили изменить план релиза в надежде получить больше времени для роста аудитории первого фильма, цена которого составляет 100 млн долларов.
Первый фильм, продолжительность которого составляет 3 часа, собрал в домашнем прокате всего 11 млн долларов за первый уик-энд. Во второй уик-энд лента заработала 5,4 млн долларов, а его общие сборы за 10 дней составили 22 млн. За рубежом картина заработала менее 3 млн долларов.
«Горизонты» — крупный проект Костнера, который вложил 38 млн долларов в первую главу, а остальное финансировал с помощью двух тайных инвесторов. Серия фильмов рассказывает о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после гражданской войны.