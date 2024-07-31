«Горизонты: Часть 2» покажут на Венецианском кинофестивале

Сегодня в 18:00
Фото: New Line Cinema

На 81-м Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма «Горизонты: Часть 2» Кевина Костнера.

Показ пройдет в последний день фестиваля 7 сентября. Первую часть «Горизонтов» показывали в Каннах.

Ранее New Line Cinema перенесла на неопределенный срок премьеру второй части из‑за кассового провала «Горизонтов: Часть 1». New Line Cinema и компания Костнера Territory Pictures решили изменить план релиза в надежде получить больше времени для роста аудитории первого фильма, цена которого составляет 100 млн долларов.

Первый фильм, продолжительность которого составляет 3 часа, собрал в домашнем прокате всего 11 млн долларов за первый уик-энд. Во второй уик-энд лента заработала 5,4 млн долларов, а его общие сборы за 10 дней составили 22 млн. За рубежом картина заработала менее 3 млн долларов.

«Горизонты» — крупный проект Костнера, который вложил 38 млн долларов в первую главу, а остальное финансировал с помощью двух тайных инвесторов. Серия фильмов рассказывает о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после гражданской войны.

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