В России снимают научно-фантастический фильм по «Смешарикам». Сценарий написал Сергей Лукьяненко

Сценарий для научно-фантастической картины написал фантаст Сергей Лукьяненко. По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются, когда герои понимают, что это не совсем игра.