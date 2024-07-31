В России снимают научно-фантастический фильм по «Смешарикам». Сценарий написал Сергей Лукьяненко

На «Мосфильме» снимают полнометражный игровой фильм «Смешарики. Космическая экскурсия». Об этом «Афише Daily» рассказали в группе компаний «Рики», которой принадлежит бренд анимационной франшизы. Первые съемочные дни проходили ранее в парке «Краснодар».
Сценарий для научно-фантастической картины написал фантаст Сергей Лукьяненко. По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются, когда герои понимают, что это не совсем игра.
Действие картины развернется в двух параллельных мирах — будущем, которое будет снято полностью в игровом формате, и анимационном мире «Смешариков», нарисованном в обновленной стилистике.
Главные роли исполнят Людмила Артемьева («Баба-яга спасает мир», «Сваты»), Александр Лыков («Трудные подростки», «Гранд»), Иван Агапов («Ника», «Шаляпин»), Ян Цапник («Метод», «Лед») и Николай Добрынин («Против всех», «Юность»).
За игровую часть проекта отвечает режиссер Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимацию — Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).
В российский прокат фильм «Смешарики. Космическая экскурсия» должен выйти весной 2026 года.