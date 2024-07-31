Спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали общее селфи на церемонии награждения

Во время награждения спортсмены КНДР и Южной Кореи едва коснулись друг друга, сказали «поздравляем» по-корейски и сделали совместное селфи. Кадры с этим моментом завирусились в соцсетях по всему миру. «Это истинный дух Олимпиады», — сказал один из комментаторов трансляции.