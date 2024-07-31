Спортсмены из КНДР и Южной Кореи сделали общее селфи на церемонии награждения

Сегодня в 17:19
Фото: Jared C.Tilton/Getty Images

Призеры Олимпиады по настольному теннису из КНДР, Южной Кореи и Китая сделали совместное селфи на подиуме после завоевания медалей. Об этом пишет The Korea Helard.

Золото взяли китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша, серебро — Ри Чон Сик и Ким Кум Ён из КНДР, а бронзу — Лим Чон Хун и Син Ю Бин из Южной Кореи.

Во время награждения спортсмены КНДР и Южной Кореи едва коснулись друг друга, сказали «поздравляем» по-корейски и сделали совместное селфи. Кадры с этим моментом завирусились в соцсетях по всему миру. «Это истинный дух Олимпиады», — сказал один из комментаторов трансляции.

Олимпийские игры в Париже начались 26 июля и продлятся до 11 августа. Из России в нейтральном статусе участвуют 15 спортсменов.

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