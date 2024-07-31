Действие происходит в сельской местности на западе Массачусетса в 1991 году. В центре сюжета — 11-летняя Лейси и ее мама Джанет, увлеченная идеями хиппи и занимающаяся акупунктурой. У Лейси нет друзей, и она просит маму забрать ее из лагеря, чтобы провести лето вдвоем. Джанет окружают три близких человека, каждый из которых ей очарован: ее парень Уэйн, подруга Регина и руководительница местной театральной студии Ави. Джанет легко влюбляет в себя мужчин и дружит со всеми вокруг, хотя это и не делает ее счастливой. Лейси же в моменты уединения обитает во внутреннем мире — настолько подробном, что он начинает просачиваться и в мир внешний.