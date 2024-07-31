«Экспонента Фильм» поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером «Планеты Джанет» — драмы о взрослении от лауреатки Пулитцеровской премии Энни Бейкер. В российский прокат картина выйдет 5 сентября.
Действие происходит в сельской местности на западе Массачусетса в 1991 году. В центре сюжета — 11-летняя Лейси и ее мама Джанет, увлеченная идеями хиппи и занимающаяся акупунктурой. У Лейси нет друзей, и она просит маму забрать ее из лагеря, чтобы провести лето вдвоем. Джанет окружают три близких человека, каждый из которых ей очарован: ее парень Уэйн, подруга Регина и руководительница местной театральной студии Ави. Джанет легко влюбляет в себя мужчин и дружит со всеми вокруг, хотя это и не делает ее счастливой. Лейси же в моменты уединения обитает во внутреннем мире — настолько подробном, что он начинает просачиваться и в мир внешний.
Главную роль сыграла Джулианна Николсон, известная по фильмам «Герой наших снов» и «Август», а также сериалам «Мейр из Исттауна» и «Чужак». С ней в актерский состав вошли Зои Циглер, Элиас Котеас («Зодиак», «Остров проклятых»), Уилл Паттон («Вспоминая титанов», «Йеллоустоун») и Софи Оконедо («Отель „Руанда“», «Смерть на Ниле»). Производством занималась студия A24.
Для лауреатки Пулитцера Энни Бейкер, написавшей также сценарий картины, это режиссерский дебют. Мировая премьера «Планеты Джанет» прошла на Берлинском кинофестивале, позже фильм показывали на международных смотрах в Нью-Йорке и Сан-Франциско.