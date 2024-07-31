Вышел трейлер байопика о поэте Борисе Рыжем. В главной роли Евгений Алехин из «Макулатуры»

Режиссером фильма стал Семен Серзин («Человек из Подольска»). «Семен Серзин растет на глазах: „Рыжий“ — очень мастеровитая постановка. Серзин по-театральному круто работает с актерами и увлеченно экспериментирует с ракурсами. Но, главное, ему удается впустить в фильм настоящую жизнь, в какой‑то момент просто забываешь, что смотришь кино. Кажется, что сам оказался на злых улочках Екатеринбурга девяностых годов», — писал о ленте кинокритик Евгений Ткачев.