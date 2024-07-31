Вышел трейлер байопика о поэте Борисе Рыжем. В главной роли Евгений Алехин из «Макулатуры»

Сегодня в 14:56

Вышел трейлер байопика «Рыжий» — о поэте и геофизике Борисе Рыжем. Ролик появился в телеграм-канале «Кинопоиск Индустрия».

Действие фильма развернется в конце 1990-х в Екатеринбурге. «По холодным и опасным улицам города слоняется от тусовки к тусовке компания молодых поэтов, в том числе и самый талантливый — младший научный сотрудник Института геофизики Борис Рыжий. Ироничный и свойский, он с одинаковой легкостью может договориться с местными братками, сгонять в Москву за премией „Антибукер“, подраться у ларька и загреметь в отделение», — гласит синопсис.

Главную роль исполнил поэт, а также вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин. Также в фильме снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук, Евгений Серзин.

Режиссером фильма стал Семен Серзин («Человек из Подольска»). «Семен Серзин растет на глазах: „Рыжий“ — очень мастеровитая постановка. Серзин по-театральному круто работает с актерами и увлеченно экспериментирует с ракурсами. Но, главное, ему удается впустить в фильм настоящую жизнь, в какой‑то момент просто забываешь, что смотришь кино. Кажется, что сам оказался на злых улочках Екатеринбурга девяностых годов», — писал о ленте кинокритик Евгений Ткачев.

Премьера фильма в российском прокате состоится 12 сентября 2024 года.

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