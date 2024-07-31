Иностранцев, получивших российское гражданство, обяжут сразу вставать на воинский учет

Иностранцы и сейчас обязаны вставать на воинский учет при приобретении российского гражданства. Однако «широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности», говорится в пояснительной записке к законопроекту.