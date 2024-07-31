Иностранцев, получивших российское гражданство, обяжут сразу вставать на воинский учет

Госдума приняла закон, который обязывает иностранцев при получении российского гражданства сразу вставать на воинский учет. Об этом сообщает РБК. Непостановка на воинский учет будет основанием для лишения приобретенного гражданства.
Соответствующий законопроект был внесен в Думу 30 июля, а на следующий день депутаты приняли его сразу в первом, втором и третьем чтениях.
Иностранцы и сейчас обязаны вставать на воинский учет при приобретении российского гражданства. Однако «широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности», говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Такие случаи, по мнению авторов инициативы, вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению закона, в том числе среди новых граждан.
Согласно поправкам, теперь органы МВД будут обязаны направлять в реестр воинского учета сведения о мужчинах, которым решено предоставить гражданство, перед принесением ими присяги.