В России выросла доля людей с ожирением

Наибольшие изменения произошли у мужчин. Если в 2018 году нормальный вес был у каждого третьего мужчины (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин с предожирением выросла за пять лет на 5,5%.