В России выросла доля людей с ожирением

В России за пять лет доля людей с ожирением и предожирением выросла до 62,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
В исследовании приняли участие жители страны в возрасте от 19 лет. Последний раз опрос проводился в 2018 году, тогда число людей с ожирением составило 61,7%.
Численность россиян с нормальным весом по сравнению с 2018 годом сократилась с 36,3% до 35,7%. При этом выросла доля тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения, — с 40,1 до 43,9%.
Наибольшие изменения произошли у мужчин. Если в 2018 году нормальный вес был у каждого третьего мужчины (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин с предожирением выросла за пять лет на 5,5%.
У женщин колебания не так велики. Доля женщин с нормальным весом, наоборот, выросла до с 38,1 до 39,4%. При этом количество женщин с предожирением увеличилось на 2,4%.
По данным Минздрава на 2023 год, в России ожирением страдают почти 2,5 млн человек — 2% от населения страны. Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин отметил, что причиной такой ситуации стала самоизоляция во время пандемии коронавируса.
«Мы понимаем, что если проанализировать ситуацию, связанную с тем, что ВОЗ называет основные факторы риска смерти, то на долю именно избыточного веса приходится 2,8 млн смертей, или 4,8%», — сказал он.