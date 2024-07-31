В Британии девушка очнулась за несколько часов до ее отключения от системы жизнеобеспечения

Мать Эммы Саманта Дей назвала случившееся чудом. «Я действительно не могу этого объяснить, я никогда в жизни так много не плакала. Мы так счастливы, что она очнулась. Мы планировали ее похороны и готовились попрощаться с ней в понедельник, но потом она открыла глаза, и мы все снова начали плакать, но на этот раз это были слезы радости», — сказала она.