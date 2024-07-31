В Британии девушка очнулась за несколько часов до ее отключения от системы жизнеобеспечения

Сегодня в 13:27
Фото: Martha Dominguez de Gouvei/Unsplash

В больнице Великобритании женщина, которую хотели отключить от системы жизнеобеспечения, неожиданно пришла в сознание. Об этом сообщает My London.

32-летнюю Эмму Прайс подключили к ИВЛ после попытки покончить с собой из‑за травли на работе. При этом ее родителей предупредили, что ее мозг уже мертв и в скором времени ее отключат от аппарата.

Однако за несколько часов до отключения девушка неожиданно очнулась и начала общаться с помощью движений головы и мимики.

Мать Эммы Саманта Дей назвала случившееся чудом. «Я действительно не могу этого объяснить, я никогда в жизни так много не плакала. Мы так счастливы, что она очнулась. Мы планировали ее похороны и готовились попрощаться с ней в понедельник, но потом она открыла глаза, и мы все снова начали плакать, но на этот раз это были слезы радости», — сказала она.

По словам Саманты, врачи были поражены, так как повреждения мозга были весьма значительными. Сейчас пострадавшая бодра и начинает путь к восстановлению.

С тех пор как стало известно о том, что Эмма находится в больнице, пользователи соцсетей поддержали ее семью и собрали более 4000 фунтов стерлингов.

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