В Британии девушка очнулась за несколько часов до ее отключения от системы жизнеобеспечения

В больнице Великобритании женщина, которую хотели отключить от системы жизнеобеспечения, неожиданно пришла в сознание. Об этом сообщает My London.
32-летнюю Эмму Прайс подключили к ИВЛ после попытки покончить с собой из‑за травли на работе. При этом ее родителей предупредили, что ее мозг уже мертв и в скором времени ее отключат от аппарата.
Однако за несколько часов до отключения девушка неожиданно очнулась и начала общаться с помощью движений головы и мимики.
Мать Эммы Саманта Дей назвала случившееся чудом. «Я действительно не могу этого объяснить, я никогда в жизни так много не плакала. Мы так счастливы, что она очнулась. Мы планировали ее похороны и готовились попрощаться с ней в понедельник, но потом она открыла глаза, и мы все снова начали плакать, но на этот раз это были слезы радости», — сказала она.
По словам Саманты, врачи были поражены, так как повреждения мозга были весьма значительными. Сейчас пострадавшая бодра и начинает путь к восстановлению.
С тех пор как стало известно о том, что Эмма находится в больнице, пользователи соцсетей поддержали ее семью и собрали более 4000 фунтов стерлингов.