«Правда, и ничего кроме»: вышел тизер-трейлер второго сезона «Что делать женщине, если…»

Okko и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева выпустили тизер-трейлер второго сезона «Что делать женщине, если…». Продолжение комедийной мелодрамы с Еленой Лядовой должно появиться на платформе этой осенью.
Вторая часть получила название «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы?».
В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что, однако, не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.
В режиссерское кресло вернулся Алексей Кузмин-Тарасов, автором сценария вновь стал Александр Цыпкин («Беспринципные»).
Вместе с Еленой Лядовой на экране появятся знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака, Макара Хлебникова, а также новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валери Зоидовой, Сергея Епишева и других.