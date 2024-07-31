«Правда, и ничего кроме»: вышел тизер-трейлер второго сезона «Что делать женщине, если…»

В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что, однако, не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.