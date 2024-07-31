«Правда, и ничего кроме»: вышел тизер-трейлер второго сезона «Что делать женщине, если…»

Сегодня в 12:14
Фото: пресс-служба Okko

Okko и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева выпустили тизер-трейлер второго сезона «Что делать женщине, если…». Продолжение комедийной мелодрамы с Еленой Лядовой должно появиться на платформе этой осенью.

Вторая часть получила название «Что делать женщине, если у мужа ее подруги две любовницы?».

В продолжении истории главная героиня — успешный адвокат Анна, которая так и не смогла выбрать из двух претендентов на свое сердце в первом сезоне, сконцентрируется на сыне и проблемах его молодой семьи, что, однако, не помешает ей попасть в новые любовные разборки, но на этот раз лучшей подруги Ларисы, ее мужа и двух его любовниц.

В режиссерское кресло вернулся Алексей Кузмин-Тарасов, автором сценария вновь стал Александр Цыпкин («Беспринципные»).

Вместе с Еленой Лядовой на экране появятся знакомые по первому сезону герои Гоши Куценко, Агриппины Стекловой, Антона Филипенко, Александра Робака, Макара Хлебникова, а также новые персонажи в исполнении Елены Николаевой, Игоря Верника, Валери Зоидовой, Сергея Епишева и других.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами