Москва потратит 34 млрд рублей на строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга

Москва выделит 34,1 млрд рублей на строительство высокоскоростной ж/д магистрали Москва — Петербург. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Дорога сократит время в пути между городами до 2 часов 15 минут. В Москве будет четыре остановки ВСМ-1.
«Важнейшая часть проекта — реконструкция четырех будущих вокзалов. Зеленоград — Крюково станет первой остановкой высокоскоростных поездов на пути из Петербурга. Там запланированы строительство нового вокзального комплекса с двумя платформами и его интеграция с действующим вестибюлем МЦД-3», — сказал Собянин.
На Петровско-Разумовской построят три платформы с навесами на всю длину. На Рижской планируется реконструкция остановочных пунктов МЦД-2 и МЦД-3, а также строительство надземного вестибюля для пересадки между вторым, третьим и четвертым диаметрами МЦД.
«Ленинградский вокзал будет конечной станцией и частью одного из крупнейших транспортных узлов „Площадь трех вокзалов“. Там предполагается строительство пассажирского вестибюля, масштабная реконструкция вокзального комплекса и благоустройство прилегающих территорий», — заключил Собянин.