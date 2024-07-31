Москва потратит 34 млрд рублей на строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга

На Петровско-Разумовской построят три платформы с навесами на всю длину. На Рижской планируется реконструкция остановочных пунктов МЦД-2 и МЦД-3, а также строительство надземного вестибюля для пересадки между вторым, третьим и четвертым диаметрами МЦД.