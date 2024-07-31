Фрагменты финала второго сезона «Дома Дракона» слили в сеть

Сегодня в 11:51
Кадр: HBO

В сети появились спойлеры к финалу второго сезона «Дома Дракона». Кто‑то залил полчаса последней серии в тикток. На это обратило внимание Variety.

Во вторник в соцсети появился анонимный аккаунт, в нем неизвестный выложил 14 фрагментов из заключительного эпизода общей длиной в полчаса. Ролики набрали от 50 до 100 тыс. просмотров. Спустя три часа администрация площадки заблокировала страницу, но ролики оттуда перезалили в твиттер и на реддит.

Как и первый сезон, продолжение «Дома Дракона» получит 8 новых серий. 7 из них уже прошли в эфире HBO. Релиз последнего эпизода должен случиться 4 августа.

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Аналогичная ситуация случилась и с финалом первого сезона. В октябре 2022 года последняя серия появилась в сети за два дня до показа на американском телеканале. Тогда представители кабельного сервиса заявили, что утечка произошла от дистрибьютора сериала в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке.

Похожим образом в сети всплывали и серии «Игры престолов», особенно сильно от них пострадал финальный восьмой сезон. Сразу несколько его эпизодов появились на пиратских сайтах, и даже легальные платформы по ошибке показывали серии раньше запланированной даты релиза.

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