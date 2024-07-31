Фрагменты финала второго сезона «Дома Дракона» слили в сеть

Аналогичная ситуация случилась и с финалом первого сезона. В октябре 2022 года последняя серия появилась в сети за два дня до показа на американском телеканале. Тогда представители кабельного сервиса заявили, что утечка произошла от дистрибьютора сериала в Европе, на Ближнем Востоке или в Африке.