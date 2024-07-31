«Вот и всё»: съемки «Супермена» Джеймса Ганна завершились

Сегодня в 10:50
Фото: @jamesgunn

Джеймс Ганн объявил в своих соцсетях о завершении съемок «Супермена».

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании фильма, и поделился фотографией с первой недели съемок на Шпицбергене, Норвегия.

«Вот и всё. Боже, благослови наш актерский состав и съемочную группу, чья преданность, креативность и тяжелая работа воплотили этот проект в жизнь», — отметил он.

По словам режиссера, он хотел снять фильм о человеке в мире, который не всегда такой уж и хороший. «Доброта и любовь, с которыми я ежедневно сталкивался на съемочной площадке, вдохновляли меня и давали силы двигаться вперед, когда я чувствовал себя слишком усталым. Спасибо всем вам от всего сердца. Это была честь», — сказал Ганн.

Фильм «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли выйдет на экраны 11 июля 2025 года. В актерский состав также вошли Изабела Мерсед («Дора и Затерянный город»), Эди Гатеги («Стартап»), Натан Филлион («Светлячок», «Баффи — истребительница вампиров»), Энтони Карриган («Барри», «Готэм»), Мария Габриэла де Фария («Иса ТКМ») и другие артисты.

«Супермен» станет первой частью новой франшизы DC Universe (DCU) от Warner Bros. Его сюжет расскажет о путешествии героя, который пытается примирить свое криптонское наследие с человеческим воспитанием.

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