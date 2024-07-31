«Вот и всё»: съемки «Супермена» Джеймса Ганна завершились

По словам режиссера, он хотел снять фильм о человеке в мире, который не всегда такой уж и хороший. «Доброта и любовь, с которыми я ежедневно сталкивался на съемочной площадке, вдохновляли меня и давали силы двигаться вперед, когда я чувствовал себя слишком усталым. Спасибо всем вам от всего сердца. Это была честь», — сказал Ганн.