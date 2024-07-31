Подросток из Индии выжил после заражения поедающей мозг амебой

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в период с 1971 по 2023 год в четырех странах — Австралии, США, Мексике и Пакистане — после этой болезни выжили всего восемь человек. Во всех случаях инфекция была диагностирована в период от девяти часов до пяти дней после появления симптомов, что сыграло решающую роль в их выздоровлении.