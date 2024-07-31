Подросток из Индии выжил после заражения поедающей мозг амебой

14-летний Афнан Джасим из Индии выжил после заражения редкой амебой Naegleria fowleri, пожирающей мозг, в том числе благодаря тому, что его отец узнал о кампании по информированию населения в соцсетях. Об этом сообщает Би-би-си.
Предполагается, что амеба попала в мозг подростка после того, как он искупался в местном загрязненном пруду в южном штате Керала. В результате Афнан заболел первичным амебным менингоэнцефалитом (ПАМ), смертность от которого составляет 97%.
Симптомы ПАМ включают головную боль, лихорадку, тошноту, рвоту, дезориентацию, ригидную шею, потерю равновесия, судороги и/или галлюцинации.
Афнан начал испытывать симптомы через пять дней после купания. У него начались судороги и сильные головные боли. Родители отвели его к врачу, но он ничего не смог найти. Тогда отец М.К.Сиддики вспомнил, что читал в соцсетях о смертельно опасной амебе, из‑за которой недавно умер мальчик в Керале.
«Я прочитал о том, что судороги могут быть вызваны инфекцией. Как только у Афнана начались судороги, я сразу же отвез его в местную больницу», — рассказал отец.
Врачи ввели в позвоночник подростка комбинацию противомикробных препаратов. «В первый день пациент был не в сознании из‑за судорог. Но через три дня состояние Афнана начало улучшаться», — рассказал врач Рауф. Через неделю амеба была уничтожена.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в период с 1971 по 2023 год в четырех странах — Австралии, США, Мексике и Пакистане — после этой болезни выжили всего восемь человек. Во всех случаях инфекция была диагностирована в период от девяти часов до пяти дней после появления симптомов, что сыграло решающую роль в их выздоровлении.