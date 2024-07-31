«От говна говном веет»: инспектор ПДН набросилась с оскорблениями на избитого подростка

«Мне особо терять нечего. Оскорбить только могу тебя, правда. Потому что за человека я тебя не считаю. Уважать я тебя не уважаю. Я не знаю, как с тобой общаться. Только растешь ты чмом. Я на твоем сленге тебе перевожу. Я не знаю, как с тобой общаться. Мне все равно, конечно. Только растешь ты чмом», — говорит ему сотрудница полиции.