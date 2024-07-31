«От говна говном веет»: инспектор ПДН набросилась с оскорблениями на избитого подростка

В Красноярске инспектор по делам несовершеннолетних набросилась с оскорблениями на избитого 12-летнего мальчика. Об инциденте родители рассказали журналистам телеканала «7 канал Красноярск», аудиозапись беседы появилась в телеграм-канале Baza.
В течение полугода 12-летний ребенок приходил домой с синяками, но боялся травли и просил семью не вмешиваться. 10 июля он вернулся с особенно большой гематомой на лице. Оказалось, в соседнем дворе его избили старшие ребята.
Мама говорит, что в больнице у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица и волосистой части головы, ушиб и ссадины на предплечье. После этого папа обратился в полицию.
24 июля он пришел с сыном на встречу с инспектором Евгенией Шалыгиной. Мужчине пришлось оставить его с ней наедине и отвезти второго сына домой. Беседа с ребенком длилась 8 часов и прошла без участия родителя.
Когда отец вернулся, ему вручили объяснительную, в которой ребенок брал на себя вину за избиение, потому что он якобы унизил обидчиков и напрашивался на неприятности. Мужчина отказался подписывать документ и нарвался на угрозы и оскорбления.
«Ну и что, что бьют? Ну как бьют вашего сына? Ты целенаправленно наврал. Ты хочешь остаток лета провести за решеткой? Мы с тобой, наверно, остаток лета проведем за решеткой», — обещает на аудио инспектор Шалыгина.
«От говна говном веет. Не сри там, где ты общаешься, где ты гуляешь. Я тебе в прошлый раз это сказала. Ты срешь там и сам же попадаешь в ситуацию неприятную», — обращается она к 12-летнему мальчику.
«Мне особо терять нечего. Оскорбить только могу тебя, правда. Потому что за человека я тебя не считаю. Уважать я тебя не уважаю. Я не знаю, как с тобой общаться. Только растешь ты чмом. Я на твоем сленге тебе перевожу. Я не знаю, как с тобой общаться. Мне все равно, конечно. Только растешь ты чмом», — говорит ему сотрудница полиции.
По словам Шалыгиной, пострадавший прогулялся с обидчиками до школы, потом вернулся в двор и играл с ними в футбол.
«Ты живешь на нашем секторе. Либо вы съедете со своей семьей, чтобы мы тебя не трогали, либо ты будешь жить по нашим правилам! Тебе понятно все? Не ты правила устанавливать будешь, а я!» — кричит инспектор на аудио.
NGS24.ru уточняет, что, кроме этого, Шалыгина обещала ребенку заставить его мыть унитазы, обвинила его в нарушении общественного порядка, а также утверждала, что он пьет и курит.
По словам родителей, после пережитого сын замкнулся, закрылся в своей комнате и почти не выходит. Семья обратилась с заявлением на Шалыгину в полицию и прокуратуру, а еще задумалась о переводе сына в другую школу.
Журналисты также обратили внимание, что, согласно пабликам красноярских школ, женщина проводит с учениками воспитательные работы. Связаться с ней им не удалось.