Смерч перевернул самолеты и повредил здание в аэропорту в Татарстане

«Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника, в том числе авиационная. Пассажирские самолёты не пострадали. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — ответилив пресс-службе.