Смерч перевернул самолеты и повредил здание в аэропорту в Татарстане

Сегодня в 08:38
Фото: "Казань на максималках" / Telegram

Смерч перевернул несколько самолетов, повредил строения и автобус в аэропорту Бегишево в Татарстане. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Как уточняет телеграм-канала «Авиаторщина», легкие травмы получили два сотрудника аэропорта.

По информации источников ТАСС, в результате шторма поврежден ангар с аэропортовой техникой, а в авиагавани остался только один целый автобус для перевозки пассажиров.

Телеграм-канал «Казань на максималках» опубликовал видео того, как смерч перевернул самолет и сорвал крышу с ближайшего здания.

По сведениям «Авиаторщины», пострадали четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42. Летательные аппараты швейцарского производства принадлежали Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации, автор канала предполагает, что их придется списать в утиль. Всего в стране было 45 таких самолетов.

Также повреждения получили вертолет Eurocopter AS-350, топливозаправщик, три автобуса и три ангара, говорится в канале.

В компании КАМАЗ, которой принадлежит летная площадка, подтвердили повреждения строений и техники, но подчеркнули, что на работе это не сказалось.

«Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника, в том числе авиационная. Пассажирские самолёты не пострадали. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — ответилив пресс-службе.

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