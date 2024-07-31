Смерч перевернул самолеты и повредил здание в аэропорту в Татарстане

Смерч перевернул несколько самолетов, повредил строения и автобус в аэропорту Бегишево в Татарстане. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По информации источников ТАСС, в результате шторма поврежден ангар с аэропортовой техникой, а в авиагавани остался только один целый автобус для перевозки пассажиров.
Телеграм-канал «Казань на максималках» опубликовал видео того, как смерч перевернул самолет и сорвал крышу с ближайшего здания.
По сведениям «Авиаторщины», пострадали четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42. Летательные аппараты швейцарского производства принадлежали Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации, автор канала предполагает, что их придется списать в утиль. Всего в стране было 45 таких самолетов.
Также повреждения получили вертолет Eurocopter AS-350, топливозаправщик, три автобуса и три ангара, говорится в канале.
В компании КАМАЗ, которой принадлежит летная площадка, подтвердили повреждения строений и техники, но подчеркнули, что на работе это не сказалось.
«Были повреждены хозяйственные и административные постройки, также повреждена техника, в том числе авиационная. Пассажирские самолёты не пострадали. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме», — ответилив пресс-службе.