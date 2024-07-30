В Китае девушка дважды чуть не утонула в пруду. Оба раза ее спас один и тот же человек

В китайской провинции Хунань женщина по имени Cюй Кан дважды чуть не утонула в пруду. Она упала в водоем сперва в юности, а затем — 25 лет спустя. В обоих случаях ее спас один и тот же человек, написал South China Morning Post.
17 июля Сюй Кан не справилась с управлением автомобилем. Машину занесло, и он вместе с женщиной съехал в пруд. Салон быстро начал наполняться водой, а двери автомобиля заклинило.
Китаянка смогла лишь высунуть голову через небольшую щель в окне машины и позвать на помощь. Ее крики услышал 71-летний солдат в отставке Там Кемин — он во время инцидента готовил ужин неподалеку.
Мужчина выбежал на улицу, увидел в воде крышу темно-бордового автомобиля и бросился к нему. «Вокруг больше никого не было, и у меня не было времени подумать. Я просто знал, что должен спасти ее», — вспомнил Там Кемин.
Он прыгнул в пруд и садовой мотыгой разбил окно машины — на это у мужчины ушло несколько попыток. Через окно Сюй Кан сумела выбраться наружу и с помощью Там Кемина добралась до берега.
«Обычно, когда я готовлю, моя дверь закрыта, так что я бы ничего не услышал. Но в тот день, по счастливой случайности, дверь была открыта», — признался Там Кемин.
Местный деревенский комитет присвоил пенсионеру звание «Храброго и доброго жителя деревни». Мужчину наградили 19 июля. Тогда же спасенная им женщина посетила его, чтобы лично выразить свою благодарность.
Во время беседы Сюй Кан и Там Кемин осознали, что уже встречались ранее. Много лет назад, будучи школьницей, Сюй Кан упала в тот же пруд. Из воды ее и тогда вытащил Там Кемин.