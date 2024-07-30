Американская гимнастка Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Спортсменка вместе с подругами по сборной США выиграла золото в многоборье на Играх в Париже, сообщил «Интерфакс».
Байлз выступила в четырех дисциплинах. Она показала первый результат среди участниц на вольных упражнениях, второй в опорном прыжке (после бразильянки Ребеки Андраде) и на бревне, шестой на брусьях.
В сумме спортсменка набрала 58,332 балла, а ее команда — 171,206 балла. Второе место с результатом в 165,494 балла заняла сборная Италии. Бронза досталась бразильянкам, они получили 164,497 балла.
Ближайший к Байлз результат показала бразильская гимнастка Ребека Андраде (57,966 балла). Она же была второй по итогам квалификации, прошедшей 28 июля. Байлз получила лучшую сумму за индивидуальный зачет в многоборье.
Розыгрыш медалей в индивидуальной многоборье среди женщин на Олимпиаде состоится 1 августа. Среди мужчин аналогичный турнир пройдет 31 июля.