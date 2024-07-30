Федор Конюхов установил мировой рекорд по пребыванию на льдине

Российский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд по пребыванию в одиночку на льдине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международный центр путешествий Конюхова.
Конюхов провел на льдине вблизи Северного полюса 20 дней, 22 часа и 45 минут. Все это время он находился в одиночестве на полярной дрейфующей станции, после чего поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы».
«Удаление от точки географического Северного полюса на момент окончания дрейфа составило 95,65 км, максимальное значение составило 113,66 км. Таким образом, Федор Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию», — поделились в сообщении.
Дрейф Конюхова начался 9 июля в Западном полушарии. 18 июля путешественник пересек нулевой меридиан и оказался в Восточном полушарии. Он двинулся на юг, а затем под влиянием ветров дрейфовал в северо-восточном направлении.
«Дрейф проходил в суровых погодных условиях высокоширотной Арктики. Путешественника сопровождали густые туманы, низкая облачность с мокрым снегом, градом и ледяным дождем. Скорость ветра на порывах достигала 60 км/ч. В этом сезоне солнце выходило всего несколько раз на считанные часы», — добавили представители путешественника.
Конюхов записал сейсмическую активность дна Северного ледовитого океана во время своего дрейфа с помощью цифрового сейсмографа Института океанологии имени Ширшова. Теперь их изучат специалисты по подводным исследованиям.
Полярная станция, в которой дрейфовал Конюхов, появилась в 2021 году на основе палатки «Роснар Р-436». Ее разработали конструкторы «Мобиба» и модернизировали согласно пожеланиям самого Конюхова.