Ридли Скотт сказал, что «Гладиатор 2» начинается «самой масштабной экшн-сценой» в его карьере

Вчера в 23:50
Кадр: Paramount Pictures

Британский режиссер Ридли Скотт заявил, что сиквел фильма «Гладиатор» начинается с «самой масштабной экшн-сцены», которую кинематографист когда‑либо снимал. Об этом Скотт рассказал в интервью Empire.

Легенда кинематографа отметил, что сцена окажется «масштабнее всего, что было в „Наполеоне“» — его предыдущем проекте. Там режиссер показал не менее шести крупных сцен боев с участием армии французского императора.

Что именно запечатлела стартовая сцена «Гладиатора 2», Скотт не уточнил. Однако известно, что зрителей ждет как минимум один впечатляющий бой — между главным героем и свирепым носорогом. Скотт рассказывал, что мечтал о нем со времен первого фильма.

«Компьютер может за меня подсчитать каждую молекулу и морщинку на носороге, а затем помочь перенести это на толстый кусок пластика, подогнанный под форму скелета. Теперь у меня есть эта штука, которая способна двигаться со скоростью 40 миль в час, вращаться на месте, вилять головой и рычать», — поделился режиссер.

Действие сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинальной ленты. В продолжении сын Луциллы, Люций, вернется в Рим после долгих лет жизни в Африке. Там он станет гладиатором и воссоединится с матерью.

Премьера картины запланирована на 22 ноября. Центральную роль в ней исполнил Пол Мескал («Нормальные люди», «Солнце мое»). В актерский состав также вошли Джозеф Куинн («Очень странные дела»), Барри Киган («Солтберн») и Дензел Вашингтон («Великий уравнитель»). Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

Подробности по теме
Расселл Кроу признался, что не очень рад созданию сиквела «Гладиатора»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами