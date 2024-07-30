Ридли Скотт сказал, что «Гладиатор 2» начинается «самой масштабной экшн-сценой» в его карьере

Британский режиссер Ридли Скотт заявил, что сиквел фильма «Гладиатор» начинается с «самой масштабной экшн-сцены», которую кинематографист когда‑либо снимал. Об этом Скотт рассказал в интервью Empire.
Легенда кинематографа отметил, что сцена окажется «масштабнее всего, что было в „Наполеоне“» — его предыдущем проекте. Там режиссер показал не менее шести крупных сцен боев с участием армии французского императора.
Что именно запечатлела стартовая сцена «Гладиатора 2», Скотт не уточнил. Однако известно, что зрителей ждет как минимум один впечатляющий бой — между главным героем и свирепым носорогом. Скотт рассказывал, что мечтал о нем со времен первого фильма.
«Компьютер может за меня подсчитать каждую молекулу и морщинку на носороге, а затем помочь перенести это на толстый кусок пластика, подогнанный под форму скелета. Теперь у меня есть эта штука, которая способна двигаться со скоростью 40 миль в час, вращаться на месте, вилять головой и рычать», — поделился режиссер.
Действие сиквела развернется спустя 20 лет после событий оригинальной ленты. В продолжении сын Луциллы, Люций, вернется в Рим после долгих лет жизни в Африке. Там он станет гладиатором и воссоединится с матерью.
Премьера картины запланирована на 22 ноября. Центральную роль в ней исполнил Пол Мескал («Нормальные люди», «Солнце мое»). В актерский состав также вошли Джозеф Куинн («Очень странные дела»), Барри Киган («Солтберн») и Дензел Вашингтон («Великий уравнитель»). Трейлер фильма можно посмотреть здесь.