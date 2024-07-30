Ридли Скотт сказал, что «Гладиатор 2» начинается «самой масштабной экшн-сценой» в его карьере

«Компьютер может за меня подсчитать каждую молекулу и морщинку на носороге, а затем помочь перенести это на толстый кусок пластика, подогнанный под форму скелета. Теперь у меня есть эта штука, которая способна двигаться со скоростью 40 миль в час, вращаться на месте, вилять головой и рычать», — поделился режиссер.