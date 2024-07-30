В Турции разрешили умерщвлять агрессивных и больных бездомных собак

Главная оппозиционная партия Турции заявила, что будет добиваться отмены закона в Верховном суде. «Вы приняли закон, который нарушает мораль, совесть и закон. Вы не можете отмыть руки от крови», — заявил Мурат Эмир, старший депутат от Республиканской народной партии. Он задался вопросом, почему законопроект предусматривает сбор здоровых и неагрессивных животных, если они не подлежат умерщвлению.