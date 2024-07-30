В Турции разрешили умерщвлять агрессивных и больных бездомных собак

Вчера в 23:05
Фото: Sonya Brady/Unsplash

В Турции приняли закон о бездомных животных, который разрешает умерщвлять больных и агрессивных собак. Об этом сообщает The Guardian.

Кошек, которыми известна Турция, трогать не станут. Документ также обязывает местные власти отлавливать бродячих собак, помещать их в приюты, а затем пристраивать.

Активисты раскритиковали законопроект и отметили, что собак на улицах миллионы, а приютов в Турции очень мало. Перед принятием закона тысячи людей вышли на протесты по всей стране. Оппозиционеры и зоозащитники назвали законопроект «законом о массовых убийствах».

«Ваш закон о массовых убийствах для нас — всего лишь клочок бумаги. Мы напишем закон на улицах. Жизнь и солидарность, а не ненависть и вражда, победят», — заявили организаторы протеста.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, который теперь должен подписать закон, поблагодарил законодателей от правящей партии и союзных партий, которые проголосовали за принятие закона после «напряженной и утомительной» сессии.

«Несмотря на провокации оппозиции и кампании, основанные на лжи и искажениях, национальное собрание вновь прислушалось к народу, отказавшись игнорировать крики молчаливого большинства», — сказал он.

По оценкам правительства, по улицам и сельским районам Турции бродит около 4 миллионов бродячих собак. Хотя многие из них безобидны, все большее их число собираются в стаи, и несколько человек подверглись нападению.

Главная оппозиционная партия Турции заявила, что будет добиваться отмены закона в Верховном суде. «Вы приняли закон, который нарушает мораль, совесть и закон. Вы не можете отмыть руки от крови», — заявил Мурат Эмир, старший депутат от Республиканской народной партии. Он задался вопросом, почему законопроект предусматривает сбор здоровых и неагрессивных животных, если они не подлежат умерщвлению.

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