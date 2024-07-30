Джозеф Гордон-Левит, Химеш Патель и Лили Джеймс появились в трейлере «Ненасытных людей»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер комедийного криминального триллера «Ненасытные люди» («Greedy People»), который снял режиссер Потси Почироли, автор «Старого Генри».
Картина выйдет в кинопрокат 23 августа. Ее героями станут полицейский-новичок Уилл в исполнении Химеша Пателя («Не смотрите наверх», «Довод») и его напарник-мошенник Терри, которого сыграл Джозеф Гордон-Левитт («Сноуден», «Прогулка»).
По сюжету они случайно обнаружат на месте преступления миллион долларов — и решат украсть его. Но жители маленького островного городка узнают про находку и начнут охоту на нее. Среди претендентов на деньги будут будущая мама, массажист и владелец креветочной компании.
Последних в фильме сыграли Лили Джеймс, Саймон Рекс и Тим Блейк Нельсон. В актерский состав ленты также вошли Узо Адуба, Трейси Лордс, Джои Лорен Эдамс, Нина Арианда и Джим Гэффиган.
Сценарий картины написал Майк Вукадинович («Шучу», «Вспомни все»). Оператором выступил Эрик Корец («Гнев во спасение», «Озарк», «Последнее слово»).