Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поет

По его словам, певица очень поддерживала и говорила делать так, как он чувствует. Ранее директор по кастингу фильма Франсин Мейзлер заявила, что Леди Гага в роли Харли Квинн «взорвет ваш мозг». «Она так хороша в этом фильме, ребята. Она снесет вам крышу», — добавила она.