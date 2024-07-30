Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поет

Вчера в 22:34

Хоакин Феникс рассказал в интервью Empire, что Леди Гага впечатлилась, когда услышала его пение.

«Я помню, как она выплюнула кофе… Это было так приятно, волнительно и заставило меня чувствовать себя уверенно», — отметил Феникс.

По его словам, певица очень поддерживала и говорила делать так, как он чувствует. Ранее директор по кастингу фильма Франсин Мейзлер заявила, что Леди Гага в роли Харли Квинн «взорвет ваш мозг». «Она так хороша в этом фильме, ребята. Она снесет вам крышу», — добавила она.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября. «Артур Флек оказывается в лечебнице Аркхем в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной личностью, Артур не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него», — гласит синопсис.

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