Хоакин Феникс рассказал, что Леди Гага выплюнула свой кофе, когда услышала, как он поет

«Я помню, как она выплюнула кофе… Это было так приятно, волнительно и заставило меня чувствовать себя уверенно», — отметил Феникс.
По его словам, певица очень поддерживала и говорила делать так, как он чувствует. Ранее директор по кастингу фильма Франсин Мейзлер заявила, что Леди Гага в роли Харли Квинн «взорвет ваш мозг». «Она так хороша в этом фильме, ребята. Она снесет вам крышу», — добавила она.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября. «Артур Флек оказывается в лечебнице Аркхем в ожидании суда за свои преступления в роли Джокера. Борясь со своей двойной личностью, Артур не только встречает настоящую любовь, но и находит музыку, которая всегда была внутри него», — гласит синопсис.