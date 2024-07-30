Победителям международных олимпиад разрешили поступать в вузы без экзаменов

Кроме того, ученым, получившим степени до 31 декабря 2024 года в частных организациях, предоставят те же академические права, что и тем, которые стали кандидатами наук в рамках госсистемы аттестации. Речь идет о тех специалистах, которые осуществляют образовательную деятельность в центре «Сколково».