Победителям международных олимпиад разрешили поступать в вузы без экзаменов

Сегодня в 20:57
Фото: Nguyen Dang Hoang Nhu/Unsplash

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий победителям и призерам международных олимпиад поступать в российские вузы без экзаменов. Об этом написало РИА «Новости».

С 1 сентября учебные заведения будут принимать абитуриентов-олимпиадников из России вне зависимости от того, какую команду они представляли в ходе соревнований по общеобразовательным предметам.

Кроме того, ученым, получившим степени до 31 декабря 2024 года в частных организациях, предоставят те же академические права, что и тем, которые стали кандидатами наук в рамках госсистемы аттестации. Речь идет о тех специалистах, которые осуществляют образовательную деятельность в центре «Сколково».

Ранее рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг ста лучших вузов России. Первое место уже 12-й год подряд занял МГУ имени Ломоносова. Вторым стал МГТУ имени Баумана, третьим — МФТИ.

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