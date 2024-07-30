Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд на своего мужа Владислава. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.
В пресс-службе заявили, что «предметом заявленного гендиректором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений». Бакальчук в своем телеграм-канале подтвердила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал Рамзану Кадырову о рейдерском захвате компании.
«Дела не очень. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы. Причем компания в сто раз меньше, а в совместном предприятии доля примерно одинаковая. Ну там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor», — заявил Бакальчук.
В ответ Кадыров пообещал сделать все возможное, чтобы «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». По его мнению, «налицо откровенный и наглый рейдерский захват», рычаги которого «находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоянов, а также нескольких известных кавказцев».
Затем видео с подобной речью опубликовал Тимати. «Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью и под видом романа и бракоразводного процесса просто пытаются отжать бизнес, вывести активы на подконтрольную компанию и так далее.
<…> Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в этом рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью», — сказал рэпер, отметив, что полностью поддерживает Владислава.
Сама Татьяна Бакальчук не считает, что речь идет о рейдерском захвате. В своем телеграм-канале она сказала, что сделка с Russ Outdoor была с самого начала согласована с ее супругом. «Это не рейдерский захват. Это развод», — заявила она.