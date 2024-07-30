Пара дайверов из США провела в океане почти 40 часов и была спасена

Пара из Оклахомы Ким и Натан Мейкер была спасена, после того как пробыла в океане почти 40 часов. Об этом сообщает Inside Edition.
Супруги занимались дайвингом в компании друзей у побережья Техаса в Мексиканском заливе, когда внезапно начался шторм и поднялись сильные волны. Одна из них накрыла Ким и Натана и отнесла их далеко от берега.
Остальные дайверы не смогли найти пару и были вынуждены вернуться на лодку, чтобы вызвать береговую охрану. «Волны все набегали и набегали», — вспоминала Ким.
По ее словам, пока они дрейфовали в океане, они решили не снимать масок, чтобы при ударах волн вода не попадала в глаза. «Находясь под водой так долго, вы просто замерзаете и дрожите, поэтому мы начали плавать спринтом, пытаясь задействовать крупные мышцы, чтобы согреться», — отметил Натан.
Ким отметила, что они всегда ныряют с фонарями для подводного плавания. Именно они и спасли супругам жизнь. «Было много облаков, поэтому видимость была очень ограниченной, и краем глаза я увидел, как в иллюминаторе на нас бешено мигает свет», — рассказал один из членов экипажа береговой охраны, заметивший пару.
Береговая охрана обыскала тысячи квадратных километров океана, чтобы найти потерявшихся дайверов. Ким и Натан считают произошедшее чудом.
«Я действительно верю, что эти ребята были настоящими руками Бога. Я не знаю, как это объяснить», — прокомментировал Натан работу спасателей.