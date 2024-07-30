Пара дайверов из США провела в океане почти 40 часов и была спасена

Ким отметила, что они всегда ныряют с фонарями для подводного плавания. Именно они и спасли супругам жизнь. «Было много облаков, поэтому видимость была очень ограниченной, и краем глаза я увидел, как в иллюминаторе на нас бешено мигает свет», — рассказал один из членов экипажа береговой охраны, заметивший пару.