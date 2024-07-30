Букеровская премия назвала финалистов 2024 года

Стали известны финалисты Букеровской премии. В лонг-лист номинантов попали 13 книг, изданных на английском языке. Их названия опубликовали на сайте премии.
Всего на награду претендовали 156 произведений. Лучших из них выбрало жюри, в которое вошли писатели Эдмунд де Вааль и Сара Коллинс, редактор The Guardian Джастин Джордан, профессор Ли Июнь и композитор Нитин Соуни.
— «Эта странная, насыщенная событиями история» Клэр Мессуд
— «Блуждающие звезды» Томми Оринджа
— «Дикие дома» Колина Барретта
— «Игровая площадка» Ричарда Пауэрса
— «Мои друзья» Хишама Матара
— «Удерживаемая» Анны Майклс
— «Выстрел в голову» Риты Буллвинкел
— «Озеро творения» Рейчел Кушнер
— «Просвещение» Сары Перри
— «Орбитальный» Саманты Харви
— «Джеймс» Персиваля Эверетта
— «Хранилище» Яэль ван дер Вауден
— «Духовные размышления на каменном дворе» Шарлотт Вуд
Шорт-лист из шести номинантов Букеровской премии объявят 16 сентября, а победителя назовут 12 ноября. Он получит 50 тыс. фунтов стерлингов.