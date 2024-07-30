В Москве предложили создать платформу, посвященную культурной жизни города

Сегодня в 20:19
Фото: пресс-служба

На Покровском бульваре в Москве прошел паблик-ток в рамках «Театрального бульвара» о будущем культуры в городе. В нем приняли участие как эксперты, так и рядовые москвичи. Горожане предложили создать онлайн-платформу, посвященную культурной жизни столицы.

По мнению жителей, специальный портал станет навигатором: поможет людям находить интересные для них события, в том числе на небольших и малоизвестных площадках. Инициативу поддержали в Департаменте культуры.

«Зритель посещает хороший спектакль в одном театре и не идет в другие, потому что привык. Именно эту ситуацию платформа может исправить. Таргетинг необходим в московской культуре, чтобы люди могли в современном ключе динамично, с ежедневным обновлением выстроить линию запроса и культурную повестку. По сути, такой культурный таргетинг должен стать целью работы новой платформы», — подчеркнул директор Москонцерта Илья Бачурин.

Горожане делились своими идеями не только во время паблик-тока, но и на платформе «Город обсуждает стандарты культурного досуга» — ее запустила мэрия столицы. Москвичи выдвинули более 3500 предложений.

В Департаменте культуры отметили, что москвичи выдвинули «массу хороших идей», в том числе о новых форматах культурных мероприятий и способов коммуникации с аудиторией.

Среди них:

— интерактивная карта театральной жизни;
— чат-бот, который «кастомизировал бы столичную культуру под конкретного пользователя на основе его предпочтений»;
— городская программа лояльности для театралов;
— создание спектаклей по мотивам компьютерных игр для привлечения молодежи;
— использование проекций, дронов и роботов в постановках;
— проведение «Доброй недели», во время которой процент от продаж билетов будет идти на благотворительность;
— организация в зданиях театров детских комнат.

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На портале «Активный гражданин» предложили рассказывать о театральном сезоне и размещать рейтинги спектаклей.

«Здесь же надо отмечать спектакли, которые поставлены не по классическому тексту, так как не всем зрителям могут понравиться режиссерские версии», — отметили жители Москвы.

На дни рождения горожанам хотелось бы получать электронные письма с предложениями, как отметить праздник. А при покупке билетов онлайн они предложили указывать информацию о видимости сцены с выбранными местами и возможности взять подушку для ребенка или кресло-трансформер.

Эксперты уже отобрали более сотни самых интересных предложений. Лучшие из них столичный Депкульт обещал реализовать.

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