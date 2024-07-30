В Москве предложили создать платформу, посвященную культурной жизни города

«Зритель посещает хороший спектакль в одном театре и не идет в другие, потому что привык. Именно эту ситуацию платформа может исправить. Таргетинг необходим в московской культуре, чтобы люди могли в современном ключе динамично, с ежедневным обновлением выстроить линию запроса и культурную повестку. По сути, такой культурный таргетинг должен стать целью работы новой платформы», — подчеркнул директор Москонцерта Илья Бачурин.