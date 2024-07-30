В Англии семья выиграла 1 млн фунтов стерлингов, разыгрывая одни и те же числа 30 лет

Семья из Англии выиграла 1 млн фунтов стерлингов в лотерею, играя с одними и теми же числами 30 лет. Об этом сообщает The Independent.
Победительницей стали 87-летняя Одри Кобб и трое ее детей: 67-летний Дэвид Кобб, 55-летняя Кэрол Ноббс и 60-летняя Сандра Дигби.
Старший сын женщины Дэвид рассказал, что всегда верил в победу и стал «любимым старшим братом», после того как сообщил семье, что каждый из них выиграл по 250 тыс. фунтов стерлингов.
«У нас было несколько небольших выигрышей на этом пути, но я определенно был любимым старшим братом, когда сказал своим сестрам, что даю каждой по 250 тыс. фунтов стерлингов. Это был невероятный момент, особенно для моей сестры Кэрол, которая после нескольких тяжелых лет думала, что у нее больше никогда не будет собственного дома», — рассказал он.
О том, что семья выиграла в лотерее, первой узнала жена Дэвида Линда: «Она увидела сообщение, в котором говорилось, что мы выиграли 1 млн фунтов стерлингов, и спокойно сказала мне: „Дэвид, я думаю, тебе лучше взглянуть на это“».
После подтверждения выигрыша Дэвид сразу же навестил свою мать. «Я сказал маме, что у меня есть хорошие новости, и хотел сообщить их ей и моим сестрам одновременно, но она сразу спросила: „Мы выиграли в лотерею?“ — так что мой план был немного нарушен.
Мы сделали Кэрол и Сандре групповой звонок — Сандра была на делянке и была так потрясена новостью, что коллеге-садовнику пришлось подойти, чтобы убедиться, что она не упала в обморок, в то время как Кэрол просто разрыдалась, зная, что ее жилищные проблемы остались в прошлом», — сказал мужчина.