В Англии семья выиграла 1 млн фунтов стерлингов, разыгрывая одни и те же числа 30 лет

«У нас было несколько небольших выигрышей на этом пути, но я определенно был любимым старшим братом, когда сказал своим сестрам, что даю каждой по 250 тыс. фунтов стерлингов. Это был невероятный момент, особенно для моей сестры Кэрол, которая после нескольких тяжелых лет думала, что у нее больше никогда не будет собственного дома», — рассказал он.