«Я не поддерживаю ненависть»: Белла Хадид извинилась за рекламную кампанию adidas

Модель также попросила не связывать «освобождение палестинского народа со столь трагическим нападением». «Палестина не является синонимом терроризма, и эта кампания непреднамеренно выдвинула на первый план событие, которое не отражает того, кем мы являемся. Я гордая палестинка, и в нашей культуре есть нечто большее, чем то, к чему ее приравнивали последнюю неделю. Я всегда буду поддерживать свой народ Палестины, продолжая также выступать за мир, свободный от антисемитизма. Антисемитизму нет места в освобождении палестинского народа», — заключила Хадид.