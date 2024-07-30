«Я не поддерживаю ненависть»: Белла Хадид извинилась за рекламную кампанию adidas

Модель палестинского происхождения Белла Хадид извинилась в своих соцсетях за участие в рекламе архивных кроссовок компании adidas, которые изначально были разработаны для Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.
Тогда на Играх произошел теракт: палестинская группировка «Черный сентябрь» напала на членов сборной Израиля. В результате атаки погибли 12 человек.
«Я шокирована, расстроена и разочарована отсутствием чуткости, проявленной к этой кампании. Если бы я была проинформирована об этом заранее, говорю от всего сердца, я бы никогда не участвовала в этом. Моя команда должна была знать, adidas должен был знать, и я должна была изучить вопрос.
Я всегда высказывалась и буду высказываться о том, что считаю неправильным. Хотя намерения каждого из нас заключались в том, чтобы сделать что‑то позитивное и объединить людей посредством искусства, коллективное непонимание всех сторон подорвало этот процесс. Я не поддерживаю ненависти ни в какой форме, включая антисемитизм», — написала она в своих соцсетях.
Модель также попросила не связывать «освобождение палестинского народа со столь трагическим нападением». «Палестина не является синонимом терроризма, и эта кампания непреднамеренно выдвинула на первый план событие, которое не отражает того, кем мы являемся. Я гордая палестинка, и в нашей культуре есть нечто большее, чем то, к чему ее приравнивали последнюю неделю. Я всегда буду поддерживать свой народ Палестины, продолжая также выступать за мир, свободный от антисемитизма. Антисемитизму нет места в освобождении палестинского народа», — заключила Хадид.
19 июля adidas удалил рекламу кроссовок с моделью Беллой Хадид и извинился за ее создание, после того как в сети раскритиковали бренд за выбор модели с палестинскими корнями, активно поддерживающей Палестину в текущем израильско-палестинском конфликте.
«Мы осознаем, что [покупателями] были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они были совершенно непреднамеренны — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — заявили в adidas.