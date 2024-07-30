Disney выпустил лоуфай-плейлист с рисующей Мейбл из «Гравити Фолз»

По прибытии Диппера и Мейбл в Гравити Фолз двоюродный дядя Стэн просит их помочь управлять Хижиной чудес — туристической ловушкой с поддельными экспонатами, которая завышает цены для ничего не подозревающих клиентов. Хотя Диппер и Мейбл быстро понимают, что Хижина чудес — это обман, они чувствуют, что в их новом городе есть что‑то странное, и вместе начинают раскрывать секреты.