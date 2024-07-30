Disney выпустил лоуфай-плейлист с рисующей Мейбл из «Гравити Фолз»

Disney выпустил альбом с саундтреками к «Гравити Фолз» в стиле лоуфай. На ютубе плейлист сопровождается анимацией, вдохновленной Lofi Girl, ставшей синонимом жанра.
На роликах Мейбл рисует Краза, пока Пухля спит на окне в их с Диппером чердачной комнате в Хижине чудес. Еще в видео можно увидеть причудливые стикеры, символ падающей звезды, крюк и прошлые рисунки Мейбл.
«Гравити Фолз» — хитовый сериал Disney, в котором близнецы Диппер и Мейбл Пайнс попадают в неожиданное приключение, когда проводят лето у своего дяди в загадочном городке Гравити Фолз, штат Орегон.
По прибытии Диппера и Мейбл в Гравити Фолз двоюродный дядя Стэн просит их помочь управлять Хижиной чудес — туристической ловушкой с поддельными экспонатами, которая завышает цены для ничего не подозревающих клиентов. Хотя Диппер и Мейбл быстро понимают, что Хижина чудес — это обман, они чувствуют, что в их новом городе есть что‑то странное, и вместе начинают раскрывать секреты.
«Гравити Фолз» — самый успешный проект в карьере Алекса Хирша. Премьера мультсериала состоялась 15 июня 2012 года на канале Disney, после чего он получил две премии «Эмми» за выдающиеся достижения в области режиссуры телевизионной анимации и три премии «Энни» — в том числе в номинации «Лучший телевизионный анимационный проект для детской аудитории». Финальные серии «Гравити Фолз» показали на канале Disney 13 мая 2016 года.