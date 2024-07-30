Из «Пятерочек» Золотого кольца России пропали вода и продукты после антимигрантского рейда полиции

С полок «Пятерочек» в Ярославской, Ивановской, Владимирской и других областей Золотого кольца пропала бутилированная вода. Это случилось после антимигрантского рейда полиции Ярославля.
Опустевшие полки заметили жители Ярославля и других областных центров, пишет 76.ru. Они пожаловались изданию, что из магазинов у дома пропала питьевая вода в бутылках, и приложили фотографии.
С аналогичной проблемой столкнулись в Иваново. Как отмечает IvanovoNews, покупатели не увидели на витринах овощей, напитков, хлебной продукции, а сотрудники отвечали, что товары просто не привозят.
Та же проблема обнаружилась и в Костроме. Kostroma.Today со ссылкой на очевидцев сообщает, что фруктов, морепродуктов и напитков в «Пятерочках» не было больше недели.
Пустые полки выявили и во Владимире. По словам корреспондентки «Владимирских новостей», в магазине отсутствует половина товаров на полках. Например, нет бутылок с питьевой водой, хлеба, круп. Сотрудники рассказали ей, что ощущают нехватку кадров.
В правительстве Ярославской области 76.ru объяснили, что в распределительном центре «Пятерочки» возникла нехватка сотрудников. Пресс-служба X5 Group добавила, что это сезонное явление, связанное «с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину».
Похожую версию выдвинул сотрудник сети в беседе с «Ивановскими новостями», однако в качестве причины он указал не сезонность, а увольнение мигрантов из РЦ.
«Всех мигрантов, из‑за того что они работали незаконно, уволили и отправили на родину. Рабочих рук не хватает. Даже во все близлежащие города, например, в Кострому, Ковров, Ярославль приезжают сотрудники „Пятерочки“ и сами на палеты собирают товары, чтобы они были у кого‑то», — сказал он журналистам.
«Вчера привезли товар, но в течение недели сахар, крупы и воду возить не будут, но поставки с овощами, мясом и фруктами будут стабильны. Это не единоразовая акция. По нашим расчетам, это должно закончиться к концу августа, может, еще раньше. Самая главная причина — нет рабочих», — добавил собеседник издания.
МВД действительно сообщало об оперативно-профилактическом мероприятии на складе сетевого продуктового магазина, но не уточняло бренд. По результатам рейда были выявлены 42 работника-нелегала, а четырех человек собирались выдворить из России.
В то же время полиции Подмосковья поставили задачу «осветлить» регион от мигрантов, чтобы он не «зачернялся» иностранными гражданами.
Госдума также намерена принять законопроект о выдворении мигрантов из России по 20 новым административным статьям. По некоторым из них депортировать людей из страны можно будет без решения суда.
По словам главы Следственного комитета, в ходе рейдов принудительно поставили на воинский учет 30 тыс. мигрантов, из них 10 тыс. отправили на военную операцию. В Госдуме хотят увеличить им срок призывной службы до двух лет. Постановку на воинский учет предложили сделать обязательным условием приема в гражданство России.