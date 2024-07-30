Из «Пятерочек» Золотого кольца России пропали вода и продукты после антимигрантского рейда полиции

«Всех мигрантов, из‑за того что они работали незаконно, уволили и отправили на родину. Рабочих рук не хватает. Даже во все близлежащие города, например, в Кострому, Ковров, Ярославль приезжают сотрудники „Пятерочки“ и сами на палеты собирают товары, чтобы они были у кого‑то», — сказал он журналистам.