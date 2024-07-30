Скончался рэпер и актер Чино XL

«У нашего отца было много титулов — король панчлайнов, пуэрто-риканский супергерой, — но самым важным из них был „Дочкин папа“. В этой роли он передал нам свою силу, прямоту и способность быть суперреалистичными. Главное, что мы чувствуем сейчас, — это то, что наш папа находится в покое, а значит, в покое и мы», — написали дочери артиста в совместном заявлении.