Скончался рэпер и актер Чино XL

Рэпер и актер Чино XL скончался в своем доме в Бронксе возрасте 50 лет, сообщает Variety. Причина смерти неизвестна.
«У нашего отца было много титулов — король панчлайнов, пуэрто-риканский супергерой, — но самым важным из них был „Дочкин папа“. В этой роли он передал нам свою силу, прямоту и способность быть суперреалистичными. Главное, что мы чувствуем сейчас, — это то, что наш папа находится в покое, а значит, в покое и мы», — написали дочери артиста в совместном заявлении.
Чино XL, настоящее имя которого Дерек Кейт Барбоза, родился в 1974 году и вырос в Ист-Орандже, штат Нью-Джерси. В школе он начал читать рэп и взял псевдоним «Чино», основанный на его детском прозвище.
В конце 1980-х годов вместе с продюсером Керри Чандлером он создал дуэт The Art of Origin. В 1991 году они подписали контракт с Def American Recordings Рика Рубина на Warner Bros. После выпуска нескольких синглов, Чино XL начал сольную карьеру.
В 1996 году он выпустил свой дебютный альбом «Here to Save You All», а затем «I Told You So», на котором поработал с B-Real из Cypress Hill, Kool G Rap и J Dilla. Позже он приобрел права на этот альбом и переиздал его самостоятельно.
В течение следующих двадцати лет хип-хоп-артист представил полноформатники «Poison Pen», «Something Sacred», «Ricanstruction: The Black Rosary», «Chino vs. Balt» с Бальтазаром Гетти и «God’s Carpenter» со Стю Бангасом. Последним релизом рэпера стала песня «Pendulum Swing» с Ракимом.
В начале 2000-х Чино XL снимался в фильме «Алекс и Эмма», а также в телесериалах «Молодые и дерзкие», «Рино 911» и «C.S.I.: Майами». В последние годы он также выпустил несколько графических романов, в числе которых — «Черная месса», «Люси» и «Кожа и кости: The Descent of the Holy».