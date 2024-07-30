Роберт Дауни-младший получит больше 80 млн долларов за возвращение в MCU

Один из собеседников уточнил, что исполнитель роли Железного человека за работу над тремя сольными фильмами, четырьмя частями «Мстителей» и участие в других картинах до 2018 года получил от 500 до 600 млн долларов и с отрывом обгоняет по зарплате коллег по киновселенной.