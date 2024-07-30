Роберт Дауни-младший получит больше 80 млн долларов за возвращение в MCU

Variety узнал подробности сделки о возвращении Роберта Дауни-младшего в киновселенную Marvel. По информации издания, актер получит за роль больше 80 млн долларов.
По словам источников медиа, в ходе переговоров артист поставил условие: он вернется, только если Джо и Энтони Руссо вновь займут режиссерские кресла после успеха «Войны бесконечности» и «Финала».
Хотя финансовые детали контракта Дауни-младшего не раскрываются, собеседники Variety уточнили, что за работу над «Doomsday» и «Секретными войнами» он получит значительно больше обоих постановщиков.
Уточняется, что братья заработают за производство двух картин 80 млн долларов, а также бонусы, если фильмы принесут больше 750 млн и 1 млрд долларов сборов. Кроме того, съемками Marvel займется совместно с их студией AGBO — подобных сделок Кевин Файги не заключал никогда.
В договоре с Дауни-младшим есть и другие пункты, делятся источники издания. По их словам, актер получит в распоряжение частный самолет, специальную команду охраны, а также несколько фургонов во время нахождения на площадке.
Один из собеседников уточнил, что исполнитель роли Железного человека за работу над тремя сольными фильмами, четырьмя частями «Мстителей» и участие в других картинах до 2018 года получил от 500 до 600 млн долларов и с отрывом обгоняет по зарплате коллег по киновселенной.
Наконец, по информации инсайдера Джеффа Снайдера, зрители впервые увидят Дауни-младшего в новой роли в сцене после титров «Фантастической четверки» следующим летом. Журналист уточняет, что актер все-таки сыграет Тони Старка, который в альтернативной вселенной стал Доктором Думом. В комиксах злодей воплощает собой альтер эго правителя Латверии Виктора фон Дума и соперника команды Рида Ричардса.