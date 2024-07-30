Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют в России

С 1 ноября 2024 года заниматься майнингом смогут российские юрлица и ИП, включенные в соответствующий реестр. Граждане РФ, не включенные в реестр, смогут заниматься майнингом только в случае, если не превысят установленных кабмином лимитов энергопотребления.
Правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях, а за нарушение запрета или отказ от включения в реестр майнерам могут уменьшить максимальную присоединенную мощность вплоть до отключения от электросети. Решение об этом будет принимать суд.
Требования к майнерам будет устанавливать правительство. Информацию о добытой криптовалюте и ее адресах-идентификаторах нужно будет передавать в уполномоченный орган. Реклама криптовалют останется под запретом.