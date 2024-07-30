Госдума приняла закон, легализующий майнинг криптовалют в России

Правительство сможет запрещать майнинг в отдельных регионах или на их отдельных территориях, а за нарушение запрета или отказ от включения в реестр майнерам могут уменьшить максимальную присоединенную мощность вплоть до отключения от электросети. Решение об этом будет принимать суд.