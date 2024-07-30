Вышел тизер-трейлер «Завороженных» — нового мультфильма Netflix

Сегодня в 17:24
Фото: Netflix

Netflix опубликовал тизер-трейлер своего нового мультфильма «Завороженные» («Spellbound»). Его премьера состоится 22 ноября.

Лента рассказывает о приключениях дерзкой юной принцессы Эллианы. У нее счастливая и беззаботная жизнь, но все меняется после того, как таинственное заклинание превращает ее родителей в монстров.

Мультфильм сняла Вики Дженсон («Шрек»). Сценарий написали Лорен Хайнек, Элизабет Мартин и Джулия Миранд. В «Завороженных» оригинальная партитура от композитора Алана Менкена («Красавица и чудовище») на слова Глена Слейтера («Танглед»).

Эта работа станет первым крупным анимационным фильмом Дженсон после «Подводной братвы» (2004) и оскароносного «Шрека» (2001). Главную героиню озвучивает Рейчел Зеглер («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). В озвучке также приняли участие Мигель Бернардо («Элита»), Хавьер Бардем («Дюна»), Джон Литгоу («Декстер»), Нейтан Лейн («Мышиная охота») и Дженифер Льюис («Изгой»).

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