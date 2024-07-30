Netflix опубликовал тизер-трейлер своего нового мультфильма «Завороженные» («Spellbound»). Его премьера состоится 22 ноября.
Лента рассказывает о приключениях дерзкой юной принцессы Эллианы. У нее счастливая и беззаботная жизнь, но все меняется после того, как таинственное заклинание превращает ее родителей в монстров.
Мультфильм сняла Вики Дженсон («Шрек»). Сценарий написали Лорен Хайнек, Элизабет Мартин и Джулия Миранд. В «Завороженных» оригинальная партитура от композитора Алана Менкена («Красавица и чудовище») на слова Глена Слейтера («Танглед»).
Эта работа станет первым крупным анимационным фильмом Дженсон после «Подводной братвы» (2004) и оскароносного «Шрека» (2001). Главную героиню озвучивает Рейчел Зеглер («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). В озвучке также приняли участие Мигель Бернардо («Элита»), Хавьер Бардем («Дюна»), Джон Литгоу («Декстер»), Нейтан Лейн («Мышиная охота») и Дженифер Льюис («Изгой»).