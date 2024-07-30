Сайт «Фикбук» сообщил, что выполнил требования Роскомнадзора после блокировки за пропаганду ЛГБТ*

«Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями «Слеш» (романтические отношения между мужчинами) и «Фемслеш» (между женщинами) вы увидите ошибку «недоступно в РФ». Они отметили, что авторы фанфиков сохранят доступ к своим работам, отзывам, лайкам и всем материалам, а остальной сайт будет работать как обычно.