Сайт «Фикбук» сообщил, что выполнил требования Роскомнадзора после блокировки за пропаганду ЛГБТ*

Крупнейший русскоязычный онлайн-портал с фанфиками «Фикбук» заявил, что выполнил все требования Роскомнадзора, ранее заблокировавшего сайт из‑за пропаганды ЛГБТ*. В официальном телеграм-канале «Фикбука» сотрудники сообщили, что сделали «все необходимые изменения», чтобы ресурс «соответствовал законам» России.
«На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН. К сожалению, время проверки зависит не от нас, и это может занять какое‑то время», — сказано в публикации.
Администраторы «Фикбук» пообещали заблокировать для пользователей из России доступ к контенту с ЛГБТ-персонажами* в середине июля.
«Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями «Слеш» (романтические отношения между мужчинами) и «Фемслеш» (между женщинами) вы увидите ошибку «недоступно в РФ». Они отметили, что авторы фанфиков сохранят доступ к своим работам, отзывам, лайкам и всем материалам, а остальной сайт будет работать как обычно.
12 июля Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» из‑за пропаганды ЛГБТ. В ведомстве говорили, что РКН неоднократно требовал от сайта удалять запрещенную информацию. Однако запрещенная информация пропадала с указанных страниц и переносилась на другие.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.