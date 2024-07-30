Госдума приняла закон о запрете треш-стримов. Он вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Теперь владельцы соцсетей должны будут мониторить треш-контент и удалять его. Организаторов и участников таких трансляций будут штрафовать до 1 млн рублей с изъятием оборудования.
«Факт ведения таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса», — говорится в документе.
Речь идет о таких статьях, как 63 УК РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»), 105 («Убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), 116 («Побои»), вторые части статей 117 («Истязание»), 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), 126 («Похищение человека»), 127 («Незаконное лишение свободы»).
Треш-стримами будет считаться «информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемая из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений».