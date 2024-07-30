В Домодедово в багаже мужчины обнаружили бивни краснокнижного моржа

В Домодедово таможенники обнаружили в багаже пассажира бивни краснокнижного моржа. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).
Всего в багаже 48-летнего коллекционера, вылетающего в Египет, было 11 бивней. Мужчина рассказал, что это клыки моржа, которые он приобрел на блошином рынке.
По его словам, он собирался изготовить из них ножки для кровати. Документов, разрешающих вывоз бивней из России, у него не было.
Экспертиза определила, что полуметровые резцы являются клыками атлантического моржа, который занесен в Красную книгу РФ, и являются культурной ценностью.
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.